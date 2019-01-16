AK Parti Konak
Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu
, İzmir
'de vatandaşların belediye hizmetine aç kaldığını söyledi. Anadolu Ajansı
İzmir Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Eroğlu, seçim çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini ifade etti.
Görüştükleri insanların kendilerine büyük bir teveccühle yaklaştığını anlatan Eroğlu, "İzmir'de vatandaşlar belediye hizmetine aç kalmışlar. Bunu bizzat dile getiriyorlar. Bu sefer 'hizmet istiyoruz' diyorlar." dedi.
Eroğlu, yerel yönetimlerin sorunlara yeterince eğilmediği için kentteki sağlıklı yaşam koşullarının giderek azaldığını ileri sürdü.
Alsancak, Göztepe ya da Güzelyalı
'da yaşayan insanlarla arka sokakta yaşayan insan arasında müthiş bir uçurum olduğunu aktaran Eroğlu, "Çünkü sağlıksız bir ortamda yaşıyorlar planlama yok, altyapı yok. Yağmur yağsın ne olacak her taraf çamur sel oluyor. Çocukların oynayabilecekleri bir donatılar yok, yeşil alanlar yok, gençlerin spor yapacakları tesisler yok. Planlama olmazsa sağlık ocağını koyacak yer bile bulamıyorsunuz." ifadelerini kullandı.
İzmir'in bir taraftan göç alırken bazı yerlerden göç verdiğini aktaran Eroğlu, son 10 yılda Konak'dan 48 bin kişi göç ederek başka ilçelere yerleştiğini anlattı.
"Kültür Park'taki duvar aşağıya indirilmeli"
Melek Eroğlu, kent merkezinde bulunan Kültür Park'ında gerektiği gibi kullanılamadığını bu alanın insanların hizmetine açılması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"Kültür Park'daki duvar aşağıya indirilmeli. Eğer belli bir sınır varsa 50 santimetre duvar konulabilir. Ama o yeşilliği insanların görmesi gerekiyor sanki 'yasaklı bölgeymiş' gibi değil orası zaten İzmir'in alanı. Altında otopark var oranın kullanılması gerekiyor. Burada bir müze var ben orada insanların müze olduğunu bildiğini bile düşünmüyorum. Çok büyük etkinliklerin olabileceği çok amaçlı kullanılabilecek çok güzel bir yer. Merkezde olan bir yerin cazibesi gidiyor. Burayı insanların kullanımına açmak gerekli."