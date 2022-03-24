Vatandaşlar "bu kadar benzerlik olmaz" dedi! İmamoğlu kendisine tıpa tıp benzeyen adamın fotoğrafına kayıtsız kalmadı - Son Dakika
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Vatandaşlar "bu kadar benzerlik olmaz" dedi! İmamoğlu kendisine tıpa tıp benzeyen adamın fotoğrafına kayıtsız kalmadı

24.03.2022 00:26
Vatandaşlar "bu kadar benzerlik olmaz" dedi! İmamoğlu kendisine tıpa tıp benzeyen adamın fotoğrafına kayıtsız kalmadı

İstanbul'da çekilen bir görüntü sosyal medyayı salladı. Bir vatandaş, benzin istasyonunda arabasını yıkayan istasyon çalışanını İmamoğlu'na benzetti. Bu kareyi sosyal medya hesabından paylaşan adama İmamoğlu'ndan cevap geldi. İmamoğlu'nun koyduğu emoji, görenleri güldürdü.

İstanbul'da ikamet eden Dağlar Yiğit isimli genç, arabasına benzin aldıktan sonra yıkanmasını da istedi. Bu sırada arabayı yıkamaya gelen istasyon çalışanının İBB Başkanı İmamoğlu'na çok benzediğini gören Yiğit, anı ölümsüzleştirdi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Yiğit, ardından çektiği kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafın üzerine ise, "Teşekkürler İmamoğlu" notunu düşerek İBB Başkanı'nı etiketledi.

CEVAP GECİKMEDİ

Gencin bu paylaşımına İmamoğlu'nun cevap gecikmedi. Fotoğrafın altına emoji bırakan İmamoğlu'nun bu tepkisi, görenleri güldürdü.

İşte o diyalog:

İBB Başkan Ekrem İmamoğlu'nun kendisine tıpatıp benzeyen istasyon çalışanına verdiği tepki güldürdü
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Son Dakika Güncel Vatandaşlar 'bu kadar benzerlik olmaz' dedi! İmamoğlu kendisine tıpa tıp benzeyen adamın fotoğrafına kayıtsız kalmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vatandaşlar "bu kadar benzerlik olmaz" dedi! İmamoğlu kendisine tıpa tıp benzeyen adamın fotoğrafına kayıtsız kalmadı - Son Dakika
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