Vatandaşlar bu parkta 'huzur' bulacak

Bursa'nın griye dönen rengini tekrar yeşile çevirmek için çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, ilçenin dört bir yanında park ve yeşil alanlar oluşturmaya devam ediyor.



Osmangazi Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi'nde 7 bin metrekare alan üzerine yeni bir park kazandırıyor. Hamitler-Bağlarbaşı mahalleleri arasında Esentepe mevkiinde inşa edilen "Huzur Parkı", bünyesindeki oyun grupları, spor aletleri, yürüme ve dinlenme alanları ile her yaştan insanın faydalanabileceği bir sosyal donatı merkezi olacak. Girişindeki kalp figürleriyle dikkat çeken parkın inşaat çalışmalarında sona gelindi.



Çalışmaları yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Yeniden Yeşil Osmangazi, Yeniden Yeşil Bursa" sloganıyla tüm ilçeyi parklarla donattıklarını söyledi. Osmangazi ilçesinde toplam 2 milyon metrekare alanda 681 park olduğunu belirten Dündar, "Şehrimize 10 yıl içerisinde 330 yeni parkla birlikte 600 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. 2019 yılında farklı mahallelerimize 30 yeni park yaptık. 2020 yılında da 50 yeni park kazandıracağız" dedi.



Şehre nefes aldıracak parklardan birini Bağlarbaşı Mahallesi'nde oluşturduklarını ifade eden Dündar, "Esentepe mevkiinde 7 bin metrekare alanda kurulan bu parkımızda artık son çalışmalar yapılıyor. İçerisinde çocuklar için oyun grupları, yetişkinler için spor aletlerinin yanı sıra süs havuzu, yürüme ve dinlenme alanlarının bulunduğu parkımız, bu bölgeye ayrı bir güzellik katacak. Vatandaşlarımız burada rahatça vakit geçirebilecek. Belediye olarak yapmış olduğumuz bu parkların sahibi vatandaşlarımızdır. Bu alanları kullanacak ve sahiplenecek olan da hemşehrilerimizdir. Her yaştan vatandaşımızın faydalanacağı bu parkımızın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - BURSA