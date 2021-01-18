- Vatandaşlar buz pistine dönen yollarda ilerlemekte zorlandı - Son Dakika

- Vatandaşlar buz pistine dönen yollarda ilerlemekte zorlandı
18.01.2021 10:17
- Vatandaşlar buz pistine dönen yollarda ilerlemekte zorlandı İstanbul'da sabah etkili olan kar yağışı sonrası buz pistine dönen yollarda vatandaşlar ilerlemekte zorlandı.
- Vatandaşlar buz pistine dönen yollarda ilerlemekte zorlandı
İSTANBUL - İstanbul'da sabah etkili olan kar yağışı sonrası buz pistine dönen yollarda vatandaşlar ilerlemekte zorlandı. Belediye ekipleri ise kürekler ile buzlanan yollara müdahale etti.
İstanbul'da sabah erken saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, hem trafiği hem de yaya ulaşımını olumsuz etkiledi. Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşların adeta buz pistine dönen yolarda güçlükle ilerlediği görüldü. Belediye ekipleri ise kürekler ile buzlanan yollara müdahale etti. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.
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