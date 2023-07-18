Vatandaşlar cenazelerini eriyen ziftler sebebi ile mezarlığa güçlükle götürdü - Son Dakika
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Vatandaşlar cenazelerini eriyen ziftler sebebi ile mezarlığa güçlükle götürdü

18.07.2023 13:17

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde hava sıcaklarının artması ile asfaltlar erimeye başlarken, vatandaşlar cenazelerini eriyen ziftler sebebi ile mezarlığa güçlükle götürdü. Bursa-Pazaryeri kara yolu üzerinde bulunan Gümüşdere Köyü'nde vefat eden eski Köy Muhtarı Basri Demirkaya'nın annesi Zehra Demirkaya'nın cenaze törenine katılan köylüler ve yakınları cenazeyi mezarlığa götürürken sıcaktan eriyen asfalt yüzünden zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının 32 derece olduğu köyde sıcaktan asfalt eriyip zifte dönüşürken bazı vatandaşların ayakkabıları ve terlikleri yola yapıştı. Vatandaşlar, asfaltın olmadığı yolun kenarında yürüyerek mezarlığa ulaştı.

Vatandaşlar cenazelerini eriyen ziftler sebebi ile mezarlığa güçlükle götürdü

18.07.2023 11:10:11 Bilecik/ Haberde İnsan/ 20230718AW937429

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IHAAW103622-HMN/18-07-2023

- Vatandaşlar cenazelerini eriyen ziftler sebebi ile mezarlığa güçlükle götürdü

(Fotoğraflı)

Zafer Subaşıoğlu

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde hava sıcaklarının artması ile asfaltlar erimeye başlarken, vatandaşlar cenazelerini eriyen ziftler sebebi ile mezarlığa güçlükle götürdü.

Bursa-Pazaryeri kara yolu üzerinde bulunan Gümüşdere Köyü'nde vefat eden eski Köy Muhtarı Basri Demirkaya'nın annesi Zehra Demirkaya'nın cenaze törenine katılan köylüler ve yakınları cenazeyi mezarlığa götürürken sıcaktan eriyen asfalt yüzünden zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının 32 derece olduğu köyde sıcaktan asfalt eriyip zifte dönüşürken bazı vatandaşların ayakkabıları ve terlikleri yola yapıştı. Vatandaşlar, asfaltın olmadığı yolun kenarında yürüyerek mezarlığa ulaştı.

Kaynak: İHA
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Bilecik Merkez, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Vatandaşlar cenazelerini eriyen ziftler sebebi ile mezarlığa güçlükle götürdü - Son Dakika


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