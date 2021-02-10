Vatandaşlar, CHP'deki istifaları 'yönetimden memnuniyetsizlik' olarak yorumladı - Son Dakika
Üye Girişi

Vatandaşlar, CHP'deki istifaları 'yönetimden memnuniyetsizlik' olarak yorumladı

10.02.2021 13:41
Vatandaşlar, CHP'deki istifaları 'yönetimden memnuniyetsizlik' olarak yorumladı

CHP'deki istifalara yönelik yapılan bir araştırmada, vatandaşların yüzde 51'i 'yönetiminden memnuniyetsizlik' yüzde 21'i ise 'Muharrem İnce etkisi' olarak yorumladı.

CHP'deki istifalara yönelik yapılan bir araştırmada, vatandaşların yüzde 51'i 'yönetiminden memnuniyetsizlik' yüzde 21'i ise 'Muharrem İnce etkisi' olarak yorumladı. Aynı çalışmada, katılımcılara, istifa eden milletvekillerinin Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılması ile ilgili düşünceleri de soruldu. Yüzde 42,5'i İnce'nin memleket hareketini zayıflatacağını ifade ederken, yüzde 57,5'i ise güçlendireceğini söyledi.

CHP'deki istifaların kamuoyuna yansımalarını ölçmek için araştırma yapan Areda Survey, 'CHP'deki Gelişmeler Özel Dosya' başlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Türkiye genelinde gerçekleşen araştırmada, 2 bin 486 kişiye 'CHP'den Muharrem İnce'nin kuracağı partiye yeni katılımların olacağını düşünüyor musunuz?' sorusu soruldu.  Ankete katılanların yüzde 50,3'ü "Hem teşkilat hem vekil düzeyinde olur" dedi.

KATILIMCILAR ŞİMŞEK'İN MİLİTAN YAKIŞTIRMASINI YANITLADI

Yaklaşık 2 hafta önce CHP'li Eski Milletvekili Berhan Şimşek'in katıldığı bir programda vali ve kaymakamlara yönelik 'militan' ifadeleri hatırlatılan araştırmada katılımcılara 'CHP'li Berhan Şimşek'in kaymakam ve valiler ile ilgili militan benzetmesine katılıyor musunuz?' sorusu soruldu. Bu soruya vatandaşların yüzde 32,5'i 'evet' yüzde 67,5'i ise 'hayır' yanıtını verdi.

Anketteki bir diğer soru ise, 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun militan söylemini meclis kürsüsüne taşımasını doğru buluyor musunuz?' oldu. Katılımcıların yüzde 37.8'i 'evet' cevabıyla desteklerken, yüzde 62.2'lik kesim ise 'hayır' diyerek desteklemediğini bildirdi.

CHP'DEKİ İSTİFALARININ NEDENİ SORULDU

CHP'de gerçekleşen istifalara dayanarak 'Sizce CHP'den istifa eden 3 milletvekilinin istifa sebebi hangisidir?' sorusuna ise, vatandaşların yüzde 51'i 'CHP yönetiminden memnuniyetsizlik' yüzde 21'i 'Muharrem İnce etkisi' yüzde 17'si 'Muhalefete yönelik operasyon' yüzde 11'i ise, 'Kişisel siyasi ikbal' olarak değerlendirdi.

İSTİFALAR İNCE'Yİ GÜÇLENDİRİR

'Memleket Hareketi' ile ilgili katılımcılara 'CHP'den istifa eden milletvekillerinin Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılması ile ilgili ne düşünüyorsunuz?' sorusu yöneltildi. Soruya vatandaşların yüzde 42.5'i "Muharrem İnce'nin memleket hareketini zayıflatır" derken yüzde 57.5'i ise "Muharrem İnce'nin memleket hareketini güçlendirir" dedi.

Ankette 'CHP'den Muharrem İncenin kuracağı partiye yeni katılımların olacağını düşünüyor musunuz?' sorusu da soruldu. Ankete katılanların yüzde 50,3'ü' "Hem teşkilat hem vekil düzeyinde olur", yüzde 23,3'ü "Teşkilat düzeyinde olur, vekil düzeyinde olmaz" yüzde 26,5'i ise "Hiçbir düzeyde olmaz" şeklinde cevap verdi.


Vatandaşlar, CHP'deki istifaları 'yönetimden memnuniyetsizlik' olarak yorumladı
YORUMLAR
500
CHP'li Bekaroğlu, ayçiçek ve buğdaydaki sıkıntılara seneye çayın da ekleneceğini savundu CHP'li Bekaroğlu, ayçiçek ve buğdaydaki sıkıntılara seneye çayın da ekleneceğini savundu CHP'li Karabıyık'tan 'YKS geç başvuru ücreti'ne ilişkin açıklama Açıklaması CHP'li Karabıyık'tan 'YKS geç başvuru ücreti'ne ilişkin açıklama Açıklaması CHP'li Açıkel'den mesleki eğitimle ilgili açıklama Açıklaması CHP'li Açıkel'den mesleki eğitimle ilgili açıklama Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, Militan, İstifa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vatandaşlar, CHP'deki istifaları 'yönetimden memnuniyetsizlik' olarak yorumladı - Son Dakika


Son Dakika
14:25 İstanbul'da Marmaray seferleri 02.00'a kadar uzatıldı!
14:09 Son Nefesime Kadar dizisinde bu akşam neler olacak? Mihri, Umut'u bulacak mı?
14:04 Avcılar'da engelli çocuğuyla minibüse binen kadına, şoförden 'pes' dedirten sözcükler
13:53 Son dakika: Kar fırtınası başladı! Yarın İstanbul'da kamu personeli idari izinli olacak
13:49 13 hakemin görevine son verilmişti! TFF Başkanı Özdemir: Kararımız kesindir
13:47 13 hakeme maç verilmemesine bir tepki de Başakşehir'den: Bu bir operasyon!
13:43 Meşhur 1987 kışında ne oldu? Ne kadar kar yağdı? Bilmeyenler için işte o görüntüler!
13:35 Rusya'dan yeni açıklama: Amacımız Ukrayna hükümetini devirmek değil!
13:33 Son Dakika! İstanbul'da kar önlemleri: Okullar tatil edildi, AVM'ler erken kapanacak, motokuryeler yola çıkamayacak
13:19 Genç kadını istismar etti, yetmedi kızgın yağla yaktı! Sonra da "MİT üyesiyim bana bir şey olmaz" dedi! Tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 14:40:33. #1.11#
SON DAKİKA: Vatandaşlar, CHP'deki istifaları 'yönetimden memnuniyetsizlik' olarak yorumladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement