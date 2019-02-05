Vatandaşlar Çöken Yollarının Yapılmasını İstiyor
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, sağanak nedeniyle çöken yollarının yapılmasını istiyor.
Kahramanmaraş
'ta vatandaşlar, sağanak nedeniyle çöken yollarının yapılmasını istiyor. Merkez Onikişubat
ilçesi Oruç Reis Mahallesi Muhtarı Mustafa Altıntaş
, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 ay önce sağanak yüzünden 17. Sokak'taki yolda çökme olduğunu belirtti.
Sokağın daha önce stabilize yol olduğunu belirten Altıntaş, yol asfaltlandıktan sonra su birikintileri olmaya başladığını dile getirerek, "Burası dolgu toprağı olduğu için yol çöktü. Yaklaşık 2 aydır da böyle. Yetkililerle görüştük. Henüz bir sonuç alamadık. Buradaki vatandaşlar mağdur durumda. Buranın bir an önce yapılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Evinin çökme riski olduğunu ifade eden Cemil Gök ise "Yağmur yüzünden evimin önündeki yol çöktü. Engelli çocuğum var. Evden dışarı çıkaramıyorum. Bir an önce burasının yapılmasını istiyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:05 Kaynak: AA
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