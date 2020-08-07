Vatandaşlar Cuma namazı için Ayasofya'ya akın etti - Son Dakika

Danıştay kararının ardından 86 yıl sonra müzeden cami statüsüne geçen Ayasofya'da üçüncü cuma namazı kılındı. Cuma namazı öncesi cami ve çevresi adeta doldu taştı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi bugün kılınan üçüncü Cuma namazıyla bir kez daha doldu taştı. Bazı vatandaşlar namaz kılıp dua ederken, bazı ziyaretçiler de cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafları çekti. Cuma namazından sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni görmek için meydandan ayrılmayan vatandaşlar, polisin koridor şeklinde oluşturduğu bariyerlerden geçerek kontrollü şekilde camiye alındı. Bu arada polisler ve güvenlik görevlileri, vatandaşları ve turistleri, sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı.

Diğer taraftan alanda Covid-19 tedbirlerinden taviz vermeyen Fatih Belediyesi ekipleri, vatandaşlara ücretsiz maske ve tek kullanımlık seccade dağıttı. Ekipler vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde sık sık uyarılarda bulundu. Cami içerisi ve dışarı Cuma namazı öncesinde dezenfekte edildi.

(Sümeyye İnal - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)