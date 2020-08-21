Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini heyecanla izledi - Son Dakika

Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini heyecanla izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulunduğu müjdesini verdi.

Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini heyecanla izledi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulunduğu müjdesini verdi. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi verdiği konuşmasını heyecanla ve merakla izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde müjde vereceğini açıklamıştı. Bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan sondaj çalışmaları sonucu Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğunun müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, 2023 yılında Karadeniz gazını milletin kullanımına sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Kartal ve Sultanbeyli'de kahvehanede oturan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını merak ve heyecan içerisinde izledi. Doğal gaz müjdesini duyan vatandaşlar hayırlı olmasını diledi.

Açıklamayı izleyen İsmail Çakır, "Allah, Sayın Cumhurbaşkanımızı bu devletin başından eksik etmesin" dedi.

Açıklamayı izleyen Alaattin Yalçın ise " Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması vatana millete hayırlı olsun. Heyecanımız var. Başarılı olursak mutlu oluruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Cumhurbaşkanı, Karadeniz, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 16:22

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini heyecanla izledi - Son Dakika

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