Vatandaşlar çuval sandı, sudan yaşlı kadının cesedi çıktı
56 dakika önce
Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'da sulama kanalında yaşlı bir kadının cesedi bulundu.
Adana Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:53 Kaynak: İHA
'nın merkez Çukurova
ilçesi Mavi Bulvar
'da sulama kanalında yaşlı bir kadının cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'da meydana gelen olayda vatandaşlar sulama kanalında ceset olduğu yönünde polis ekiplerine ihbar etti. Akıntıyla yaklaşık 2 kilometre sürüklenen ceset su içerisinde bulunan bir boruya takıldı. Bunun üzerine suya giren bir vatandaş cesedi çıkardı. 60'lı yaşlarda olan kadının üzerinden kimlik çıkmadı. Yaşlı kadının cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Polise ihbarda bulunan vatandaş, "Çuvala benzettim önce, sonra baktığımda yaşlı bir kadın olduğunu fark ettim" dedi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA
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