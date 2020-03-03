Vatandaşlar deprem eğitimi - Son Dakika
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Vatandaşlar deprem eğitimi

6 saat önce

2-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Adıyaman'da, UMKE, AFAD ve İHH ekipleri tarafından vatandaşlar deprem konusunda bilgilendirildi.

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2-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Adıyaman'da, UMKE, AFAD ve İHH ekipleri tarafından vatandaşlar deprem konusunda bilgilendirildi.


Deprem Haftası kapsamında Mimar Sinan Parkı içerisinde UMKE, AFAD ve İHH tarafından çadırlar kurularak kurulan çadırlar içerisinde aram kurtarmalarda kullanılan malzemelerin tanıtımları yapıldı. Deprem esnasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirilen vatandaşlar aynı zamanda deprem sonrasında ekiplerin kullanmış olduğu aletler hakkında da bilgiler verildi. Ekiplerden bilgiler alan vatandaşlar, bu tür etkinliklerin oldukça önemli olduğunu ve bundan dolayı da ekipler teşekkür ettiklerini dile getirdi.


Ekiplerin Mimar Sinan Parkı içerisinde yaptıkları etkinlik, 6 Mart tarihine devam edecek. - ADIYAMAN

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Deprem Haftası, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:23 Kaynak: İHA
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