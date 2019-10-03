Vatandaşlar deprem testine akın etti

İstanbul'da geçen hafta yaşanan 5.8 büyüklüğünde depremin ardından binalarında hasar oluşan vatandaşlar deprem riski testi yapan firmalarda yoğunluk oluşturdu. Bin metrekare 8 kata kadar olan binalarda 2 bin 500 ile 4 bin TL karşılığında risk tespiti yapılıyor.

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğünde deprem ile vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Avcılar'da bir caminin minaresi yıkılırken birçok binada hasarlar ortaya çıktı. Yaşanan deprem sonrası vatandaşlar binalarını depreme dayanıklılığını test ettirmek için firmalara akın etti. Deprem testlerinin fiyatları binaların kat ve metrekare sayısına göre değişiklik gösteriyor. Bin metrekareye sahip olan 8 kata kadar olan binalarda 2 bin 500 ile 4 bin TL ücretle risk tespiti yapılıyor. 10 kat üzeri olan binalarda deprem riski analizi yapılırken yönetmelik daha sıkı bir hal alıyor. 10 kat üzeri binaların deprem riski analizi ise 10 bin ila 15 bin lira arasında değişiyor.

Deprem testi yapılırken önce kolonların ebatlarına bakıp çatlak olup olmadığını kontrol ediliyor. Ardından binanın rölevesi alınıp, bina inşaatında kullanılan malzemeler laboratuvar ortamında test ediliyor. Test işlemlerinde alınan karot örneklerindeki betonların basınç mukavemetleri belirleniyor. Kolanların içindeki malzemeler röntgen cihazı ile adetleri ve aralıkları tespit ediliyor. Kolonların içerisinde kullanılan demirlerin korozyona uğrayıp uğramadığı belirleniyor. Sismik zemin etüdü yapılıp, 2018 deprem yönetmenliğine göre performans analizi yapılıp risk durumu belirleniyor.

"BASINÇ DESTEĞİ İLE NE KADAR YÜKE DAYANIKLI OLDUĞUNU BELİRLENİYORUZ"

Depremden sonra binalarını kontrol ettirmek isteyen vatandaşların sayısının arttığını söyleyen inşaat mühendisi Gökhan Usta, "Depremden sonra bize geri dönüşler bir hayli fazla oldu. Vatandaşlar binalarının kontrolünün yapılmasını istediklerini bize söylüyorlar. Depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenmek istiyorlar. Bunlar için riskli bina tespit edilmesi yönetmeliğimize göre binaların analizini yapıyoruz. Binaların depreme dayanıklılık testlerini yaparken yapının çelikten veya yığma duvardan mı yapıldığına veya betonarme duvar olup olmadığına bakıyoruz. Betonların karot numunelerini alıyoruz. Numuneleri basınç desteği ile ne kadar yüke dayanıklı olduğunu belirleniyoruz. Yapılarda korozyon olup olmadığına bakıyoruz. Daha sonra zeminin sağlamlığını ses dalgaları yardımı ile ölçebiliyoruz. Bunları ofisimizde 2018 deprem ve riskli bina tespit edilmesi yönetmeliğine göre yapıyoruz" dedi.

"10 GÜN İÇERİSİNDE ANALİZLERİNİ DETAYLI OLARAK VERİYORUZ "

Analiz sürecini anlatan Usta, "Telefon aramalarımız arttı. Günde 10 kişiye yakın telefon geliyor. Bunlardan 3'ü binalarının testini yaptırmak istiyor. Yaklaşık bin metrekareye sahip 8 kata kadar olan binalarda 2 bin 500 ile 4 bin arasında yaptığımız testler değişiyor. Bu dediğim fiyata tüm analizler içerisindedir. Test işlemlerinde ilk önce rölövelerini alıyoruz. Binalardan alınan örneklerin laboratuvarda yaklaşık 10 gün içerisinde analizlerini detaylı olarak veriyoruz " ifadelerini kullandı.

"SON DEPREMDE EV ÇATLAYINCA ÇOK KORKTUM "

Depremden sonra evinin birçok noktasında çatlaklar oluştuğunu ifade eden Ayten Eryılmaz, "Son depremde ev çatlayınca çok korktum. Aşağıya indim çok fazla çatlak vardı. İkinci bir depremi kaldırabileceğini zannetmiyorum. Şuanda bina deprem testi için çağırdığımız ekip iyi ilgilendi teşekkür ediyorum. Binada çatlak yerleri tespit etti, demirleri çıkartıp durumuna baktılar. Deprem sonrası zaten duvarlar çatladı bir de bodrumda çürümüş demirleri görünce şok oldum. Biz burada kellemiz koltuk altında yatıyoruz" şeklinde konuştu.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)