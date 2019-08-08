Son Dakika Haberleri: Vatandaşlar depreme ilaç alırken eczanede yakalandı...O anlar kamerada
Son Dakika Genel Haber

Vatandaşlar depreme ilaç alırken eczanede yakalandı...O anlar kamerada

1 saat önce

Vatandaşlar depreme ilaç alırken eczanede yakalandı.

Vatandaşlar depreme ilaç alırken eczanede yakalandı... O anlar kamerada
Depremden kaçış anı kameralara yansıdı
Vatandaşlar depreme ilaç alırken eczanede yakalandı
Ayağı sakat olan bir vatandaş kol değneğinden destek alarak kendini dışarıya attı
AFYONKARAHİSAR - Merkez üssü Denizli olan 5.7 şiddetindeki deprem Afyonkarahisar'da da hissedildi. Vatandaşların deprem esnasındaki kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Denizli'de 14: 19 civarında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Merkez üssü Denizli Bozkurt olan deprem Afyonkarahisar merkez ve ilçelerinde şiddetli bir şekilde hissedildi. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde deprem esnasında eczanede bulunan vatandaşların kaçmaları güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem esnasında eczaneden alışveriş yapan vatandaşlar ellerindeki ilaçları bırakarak dışarıya kaçtı. Depremin şiddetinden eczanenin raflarındaki ilaçlar da yerlere düştü. Eczaneden ilaç almaya gelen ve ayağı sakat olan bir vatandaş ise kol değneğinden destek alarak kendini dışarıya attı.
Denizli, Afyon, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir ve Denizli'de üst üste yaşanan depremlerin ardından rahatlatan açıklama geldi
Denizli'de yaşanan depremde vatandaşların korku dolu anları kameraya yansıdı Antalya'dan ayrılan Jennifer Lopez'in giydiği kıyafet herkesi şaşırttı Sigaraya zam gelince sigara bırakma hattında yoğunluk oluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 19:04:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vatandaşlar depreme ilaç alırken eczanede yakalandı...O anlar kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]