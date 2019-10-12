Son Dakika Haberleri: Vatandaşlar dolandırıcılığa karşı uyarıldı
Son Dakika Güncel Vatandaşlar dolandırıcılığa karşı uyarıldı

Vatandaşlar dolandırıcılığa karşı uyarıldı

22 dakika önce

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, belediyenin adını kullanarak yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Vatandaşlar dolandırıcılığa karşı uyarıldı, System.String[]

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, belediyenin adını kullanarak yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Barış Ayhan, yaptığı açıklamada, son günlerde belediye ve kendi ismini kullanarak öğrencilere yardım yapılacağı bahanesiyle işletme sahipleri ve yöneticilerden para talep edildiğini söyledi.

Bu yöntemle dolandırılarak mağdur olan vatandaşların olduğunu ifade eden Ayhan, "Belediyemizin veya hiçbir kimsenin telefon ya da başka yollarla para, yardım toplama gibi bir yöntemi yoktur. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı itibar etmemesi, dikkatli olmaları ve kendilerine böyle taleplerin ulaşması durumunda emniyet birimlerine bildirmeleri gerekmektedir." diye konuştu.

Barış Ayhan, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:44 Kaynak: AA
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