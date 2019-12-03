Son Dakika Haberleri: Vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı
Son Dakika 3. Sayfa Vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı - Son Dakika

Vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı

6 saat önce

Mersin'de vatandaşlar genel asayiş ve iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı.

Vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı, System.String[]

Mersin'de vatandaşlar genel asayiş ve iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı.


Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bulunan vatandaşlarla bir araya gelerek, genel asayiş ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konularında bilgilendirme yaptı. Toplantı sonunda vatandaşlara güvenli yaşam rehberi dağıtıldı. - MERSİN

Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:33 Kaynak: İHA
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