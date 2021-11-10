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Vatandaşlar Dolmabahçe Sarayı'na akın etti - Son Dakika

Vatandaşlar Dolmabahçe Sarayı'na akın etti

10.11.2021 22:50

Vatandaşlar Dolmabahçe Sarayı'na akın etti Saraya gelen birçok vatandaş saatler 09.05'i gösterdiğinde duygusal anlar yaşadı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıl dönümünde vatandaşlar hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na akın etti.

Vatandaşlar Dolmabahçe Sarayı'na akın etti

Saraya gelen birçok vatandaş saatler 09.05'i gösterdiğinde duygusal anlar yaşadı

İSTANBUL - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıl dönümünde vatandaşlar hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na akın etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yıl dönümünde Türkiye'nin birçok noktasında gerçekleştirilen etkinlikler ve saygı duruşlarıyla anıldı. Çok sayıda vatandaş, Türk bayraklarıyla anma töreni için Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Sarayda saatler 09.05'i gösterdiğinde Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda bulunan odasında tören düzenlendi. Saraya gelen birçok vatandaş saatler 09.05'i gösterdiğinde duygusal anlar yaşadı.

Her 10 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı'na geldiğini söyleyen Sezai Özer, " Öncelikle ulu Önder Atatürk hepimizin lideri. Onun taşıdığı bayrağı elimizden geldiği kadar millet olarak daha yukarılara taşımamız lazım. Bugün hüzünlü bir gün. Her on Kasımda elimizden geldiği kadarıyla o hüznü yaşamaya çalışıyoruz. Onun ilkelerini takipçisiyiz. Onun yaşadıklarını savaş ortamında gerçekleştirdiği mücadeleyi gördükçe hüzünleniyoruz. Rahat uyusun. Kozdere Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği olarak geldik. Elimizden geldiği kadar onun ilkelerini takip etmeye çalışıyoruz" dedi.

Torunuyla birlikte Dolmabahçe Sarayı'na gelen Arife Tekşahin, "Ben bu yaşıma göre Atatürk'ün yanına geldim. Çok mutluyum çok mutluyum torunumla beraber onu görmek için geldim" diye konuştu.

Kemal Hancı- Gülmelek Hancı çifti ise, "Ben 79 yaşındayım eşimle beraber geldik. Hanımım da 78 yaşında. Ben de aynı duyguları yaşıyorum. Ata'yı ziyarete geldim. Bir gideyim göreyim de ona rahmetler yağdırayım. İnşallah birazdan odaya gireceğiz. Atatürk bir insan gibi değil bizim için bir dehaydı. Onun yaptıkları onun Erzurum'dan Sivas'a geldiği zaman önünü kestiklerinde hani ne duruyorsunuz ne yaparsanız yapın dediği zaman yüreğimizde kan akıyor. Ama o ne diyor buyurun ben buradayım ne yapmak istiyorsanız yapın diyor. İşte öyle bir daha Türkiye geleceği görüyor. Hiçbir zaman geri adım atmamış, hep ileriye adım atmış. Ben onun kitaplarını okudum hiçbir geri adım yok. Yani şartlandığı her konuda başarı göstermiş, olağan üstü bir şeftir. Biz de bir daha görürüz veya göremeyiz, hayatın sonuna doğru ilerliyoruz. Duygulanmamak elde değil" diye konuştu.

Atatürk'ü çok sevdiğini söyleyen küçük çocuk ise, "Onun yatağına bayrakları koyacağız. Atatürk'ü çok seviyorum. Biz Atatürk'ün çocuklarıyız" dedi.

Vatandaşlar Dolmabahçe Sarayı'na akın etti
Vatandaşlar Dolmabahçe Sarayı'na akın etti
Vatandaşlar Dolmabahçe Sarayı'na akın etti
Vatandaşlar Dolmabahçe Sarayı'na akın etti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Vatandaşlar Dolmabahçe Sarayı'na akın etti - Son Dakika


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