Vatandaşlar dolu yağışından araçlarını böyle korudular - Son Dakika

Vatandaşlar dolu yağışından araçlarını böyle korudular

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde, yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar ise araçlarını battaniye ile kapatarak önlem aldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde sağanak yağmur, yerini 5 dakika süren fındık büyüklüğünde doluya bıraktı. Yağan doluya karşı bazı vatandaşlar, araçlarını battaniye ile kapatarak korumaya çalıştı. Kuvvetli yağış nedeniyle ilçede faaliyet gösteren bir fabrikayı da su bastı. Dolu, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.