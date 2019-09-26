Son Dakika Haberleri: Vatandaşlar, E-Devlet'ten acil toplanma alanlarına ulaşabiliyorlar
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Vatandaşlar, E-Devlet'ten acil toplanma alanlarına ulaşabiliyorlar

1 saat önce

Vatandaşlar, E-Devlet'ten acil toplanma alanlarına ulaşabiliyorlarİSTANBUL - İstanbul'da yaşanan depremin ardından acil toplanma alanları tekrar gündeme geldi.

Vatandaşlar, E-Devlet'ten acil toplanma alanlarına ulaşabiliyorlar

İSTANBUL - İstanbul'da yaşanan depremin ardından acil toplanma alanları tekrar gündeme geldi. Vatandaşlar, E-Devlet üzerinden acil toplanma alanlarını öğrenebiliyorlar.

İstanbul'da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar korku içinde kendilerine yakın olan acil toplanma alanlarının nerelerde olduğu ve nasıl bulacakları konusunda internetten araştırma yapmaya başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da açıkladığı gibi vatandaşlar E-Devlet şifresiyle kendisine en yakın acil toplanma alanını öğrenebiliyorlar. Vatandaşlar, E-Devlet şifresiyle yaşadığı ildeki, ilçesindeki, mahallesindeki, caddesindeki, hatta iş yerine en yakın toplanma alanının nerede olduğunu öğrenebiliyorlar.

Vatandaşlar, E-Devlet'ten acil toplanma alanlarına ulaşabiliyorlar

İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:05 Kaynak: İHA
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Acil toplanma alanları nerede, vatandaşlar nasıl ulaşacak?
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