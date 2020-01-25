Vatandaşlar Elazığ için seferber oldu - Son Dakika
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Vatandaşlar Elazığ için seferber oldu

16 dakika önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde vatandaşlar Elazığ'daki depremzedeler için seferber oldu.

Vatandaşlar Elazığ için seferber oldu, System.String[]

Çorum'un Sungurlu ilçesinde vatandaşlar Elazığ'daki depremzedeler için seferber oldu.


Kampanyanın başlamasıyla birlikte birçok vatandaş belediyeye giderek yardımda bulundu. 2 saat gibi kısa sürede bir depo dolusu yardım malzemesi toplandı. Belediyeye gidemeyen, ancak yardımda bulunmak isteyen vatandaşların yardımları ise araçlarla alındı.


Sungurlu Belediyesi öncülüğünde Elazığ'daki depremzedeler için kışlık kıyafet, battaniye, katalitik soba, ısınma gereçleri ve kuru gıda yardım kampanyası başlatıldı. Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak, Sungurlulardan çok acil olarak battaniye, kışlık kıyafet, kuru gıda desteğinde bulunmalarını istedi. Başkan Şahiner'in çağrısı üzerine birçok vatandaş belediyeye giderek yardımda bulundu. Belediyeye gidemeyen, ancak yardımda bulunmak isteyen vatandaşların yardımları ise araçlarla alındı.


İl Afet Müdürlüğü yetkilileriyle yaptıkları görüşme sonucunda deprem dolayısıyla mağduriyet yaşayan vatandaşların kışlık kıyafet, battaniye, katalitik soba, ısınma gereçleri ve kuru gıdaya ihtiyaç duyduklarını öğrendiklerini dile getiren Başkan Şahiner, Sungurlu Belediyesi olarak, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirtti.


Gün devletin yanında seferberlik günüdür. Herkesi, Elazığ için iklim koşullarını da dikkate alarak yapacağımız ayni yardımlara katkı sağlamaya davet ediyoruz. Yardımlar Elazığ Valiliğine teslim edilecektir" dedi.


Destek kampanyası nedeniyle Sungurlu Belediyesi çalışanları da "acil" olarak göreve çağrıldı. Kampanyanın başlamasıyla birlikte birçok vatandaş Belediyeye giderek yardımda bulundu. 2 saat gibi kısa sürede bir depo dolusu yardım malzemesi toplandı. Belediyeye gidemeyen ancak yardımda bulunmak isteyen vatandaşların yardımları ise araçlarla alındı.


Destek kampanyası nedeniyle Sungurlu Belediyesi çalışanları da "acil" olarak göreve çağrıldı. - ÇORUM

Sungurlu, Elazığ, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:18 Kaynak: İHA
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