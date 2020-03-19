Vatandaşlar elektrik işlemlerini evlerinden çıkmadan yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Vatandaşlar elektrik işlemlerini evlerinden çıkmadan yapıyor - Son Dakika Ekonomi

Vatandaşlar elektrik işlemlerini evlerinden çıkmadan yapıyor

6 saat önce

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyon kişiye hizmet veren sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji, ödeme noktalarından yapılan tüm işlemleri online işlem merkezi üzerinden de kolaylıkla yapabilme imkanı sunuyor.

Vatandaşlar elektrik işlemlerini evlerinden çıkmadan yapıyor, System.String[]

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyon kişiye hizmet veren sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji, ödeme noktalarından yapılan tüm işlemleri online işlem merkezi üzerinden de kolaylıkla yapabilme imkanı sunuyor.


Limak Enerji, müşterileriişlem merkezine gelerek halledebilecekleri başvuru sorgulama, abonelik başlatma, abonelik sonlandırma, borç sorgulama, fatura ödeme, güvence bedeli iadesi ve bilgi güncelleme işlemlerinin tamamını online işlem merkezi üzerinden yapabiliyor.


Limak Enerji'nin hizmet verdiği Güney Marmara Bölgesindeki müşterileri, online.limakuludag.com.tr adresi üzerinden elektrikle ilgili tüm işlemlerini 7 gün 24 saat hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar.


Türkiye dahil 150'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs salgınından müşterilerinin etkilenmemesi için çalışmalarını yürüttüklerinin altını çizen Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "Koronavirüs sebebiyle bütün işlerimizi evden çıkmadan çözmeye gayret ettiğimiz bugünlerde biz de Limak Enerji olarak müşterilerimize Online İşlem Merkezimiz, e-Devlet ve 444 6 646 numaralı Çağrı Merkezimiz ile pratik çözümler sunuyoruz. Müşterilerimiz bu kanallardan işlem merkezlerimize gelmeden elektrik aboneliklerine ilişkin tüm işlemlerini yapabiliyorlar. Müşterilerimizin enerji konusunda sorun yaşamamaları adına online uygulamalarımızla 7/24 hizmet veriyoruz. Önümüzdeki dönemde yüz yüze kanallardan yapılan işlem sayılarında ciddi bir düşüş yaşanmasını, dijital kanallardan yapılacak işlem adetlerinin artmasını öngörüyoruz" dedi. - BURSA

Limak Holding, Yalova, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:05 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı
Bakan Albayrak, "Kamuda evden çalışma olacak mı?" sorusuna yanıt verdi Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı
Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı         
09:21
İran'da her 10 dakikada 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor İran'da her 10 dakikada 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor         
09:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Evde kalın" çağrısının ardından İstanbul'da yollar boş kaldı         
09:13
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı         
08:48
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi         
06:10
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu         
00:13
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı         
23:43
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi         
23:14
Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti         
23:13
Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız         
23:10
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti         
23:02
Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı         
22:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum         
22:13
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi         
20:24
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi         
20:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 17:26:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vatandaşlar elektrik işlemlerini evlerinden çıkmadan yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]