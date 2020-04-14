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Vatandaşlar "Evde kal" çağrısına uymayıp Bağdat Caddesi'ne akın edince Kadıköy Belediyesi ekipleri...
6 saat önce
Vatandaşlar "Evde kal" çağrısına uymayıp Bağdat Caddesi'ne akın edince Kadıköy Belediyesi ekipleri harekete geçti Bağdat Caddesi'nde pes dedirten görüntüye belediye ekiplerinden otobüsten anonsla uyarı Otobüsten evde kal çağrısı havadan görüntülendi İstanbul'un en ünlü caddelerinden...
Vatandaşlar "Evde kal" çağrısına uymayıp Bağdat Caddesi'ne akın edince Kadıköy Belediyesi ekipleri harekete geçti
Bağdat Caddesi'nde pes dedirten görüntüye belediye ekiplerinden otobüsten anonsla uyarı
Otobüsten evde kal çağrısı havadan görüntülendi
İSTANBUL - İstanbul'un en ünlü caddelerinden Bağdat Caddesi'ne havanın güneşli olması nedeniyle vatandaşlar yine akın edince belediye ekipleri harekete geçti. Kadıköy Belediyesi tarafınan caddede otobüsle gezilerek evde kal çağrısında bulunuldu.
Havanın sıcak olmasıyla birlikte çok sayıda vatandaş evde kal çağrılarına uymayarak caddelere akın etti.İstanbul'un en ünlü caddelerinden Bağdat Caddesi dün olduğu gibi bugün de vatandaşların akınına uğradı.Bunun üzerine Kadıköy Belediyesi harekete geçti.Caddedeki vatandaşlara otobüsle evde kal anonsu yapıldı. Otobüs cadde boyunca gezerek vatandaşları tek tek uyardı. Otobüsten evde kal çağrısı ise havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 05:01 Kaynak: İHA
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