Vatandaşlar evde namaz kılmayı değil, camileri tercih etti - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun "Korona virüsü görülen ülkelerde yüksek risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabilir" açıklaması sonrasında vatandaşlar cuma namazı için yine camileri tercih etti.



Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran 'korona virüsü' pandeminine karşı alınan önlemler kapsamında Din İşleri Yüksek Kurulu'nun "Müslümanlar Cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabilir" açıklamasına rağmen vatandaşlar camilerde namaz kılmayı tercih etti. Kırıkkale Nur Camisine akın eden bazı vatandaşların da maske takarak namaz kıldığı görüldü. Camide okunan hutbeden de, "tokalaşmayın, ortak tespih yerine kendi tespihlerinizi kullanın" uyarısında bulunuldu. Ayrıca tokalaşma ve sarılma konusuna da ara verilmesinin gerektiği de bildirildi.



Vatandaşların namaz çıkışında ise tokalaşmayıp ellerini göğsüne götürmek suretiyle birbirleriyle selamlaştıkları görüldü.



Maske takarak camiye gelen Şenol Altay, "Namaza geldim. Maske taktım çok kişi bir araya geldiği için. En azından tedbiren. Böyle bir uygulama yaptım. İnsanların toplu olduğu yerlerde maske takmak faydalı olur. Ben normalde iş yerinde takmıyorum ama camiye gelirken tercih ettim takmayı" dedi.



Mümkün olduğunca insanlarla yakın temasa geçmediğini belirten Özdemir Akkoç ise "Ben televizyondan takip ediyorum. İlgililerin vermiş olduğu talimatlara mümkün olduğu kadar uymaya çalışıyorum temizlik konusunda, çevre konusunda. Onların dediklerine uymaya çalışıyorum. O şekilde tedbirlerimi alıyorum. Mümkün olduğunca yakın temasa geçmemeye çalışıyorum. İnsanlarla biraz mesafe koymaya çalışıyorum. Kalabalık yerlere girmemeye çalışıyorum. Bilhassa temizliğe dikkat ediyorum. Elimi bol bol yıkıyorum. O şekilde korunmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE