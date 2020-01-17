Vatandaşlar evi yanan aileler için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vatandaşlar evi yanan aileler için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika

Vatandaşlar evi yanan aileler için yardım kampanyası başlattı

6 saat önce

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Hacıyeri köyünde evi yanan aileler için yardım kampanyası düzenlendi.

Vatandaşlar evi yanan aileler için yardım kampanyası başlattı, System.String[]

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Hacıyeri köyünde evi yanan aileler için yardım kampanyası düzenlendi.

Yığılca Belediyesi önünde gerçekleştirilen yardım kampanyasına, vatandaşlar ve esnaf yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşlar,daha sonra toplanan yardımları Yığılca Belediyesi'ne teslim etti.

Belediye Başkanvekili Turgut Ilgı, yaptığı açıklamada, yardımları ihtiyaç sahibi 3 aileye teslim etiklerini belirterek, vatandaşların gösterdiği hassasiyetin önemine değindi.

Yığılca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:34 Kaynak: AA
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