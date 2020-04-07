Vatandaşlar evlerine çekildi, yaban keçileri parka indi- TEKRAR - Son Dakika

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Vatandaşlar evlerine çekildi, yaban keçileri parka indi- TEKRAR
7 saat önce
TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkmayınca, boşalan parklarda yaban keçilerinin gezdikleri görüldü.
TUNCELİ'nin Çemişgezek
ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkmayınca, boşalan parklarda yaban keçilerinin gezdikleri görüldü.
Çemişgezek ilçesinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle 'Evde kal' çağrıları etkili oldu. Koruma altında bulunan ve avlanmaları yasak olan yaban keçileri, insanların evlerine çekilmesini fırsat bilerek, ilçe merkezine indi. Keçiler, sürü halinde Gürsel Erol Parkı'nda görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:11 Kaynak: DHA
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