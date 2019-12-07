Vatandaşlar fidan alabilmek için yarıştı

Afyonkarahisar Şuhut Orman İşletme Şefliği ve Şuhut Orman İşletme Fidanlığı tarafından 15 bin adet fidan dağıtıldı.



Şuhut ilçesi kapalı pazar alanında dağıtılan fidanları almak isteyen vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fidan dağıtımı konusunda Şuhut Orman İşletme Şefi Oktay Kaya tarafından bilgilendirme konuşması yapıldı. Fidan dağıtımından oldukça memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar Şuhut Orman İşletme Şefliği ve Fidanlığına teşekkürlerini iletti. Program sonunda Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt fidan dağıtım etkinliği ile ilgili günün anlam ve önemine binaen konuşmalarını gerçekleştirdi. - AFYONKARAHİSAR