Son Dakika Haberleri: Vatandaşlar fidan alabilmek için yarıştı
Son Dakika Güncel Vatandaşlar fidan alabilmek için yarıştı - Son Dakika

Vatandaşlar fidan alabilmek için yarıştı

7 saat önce

Afyonkarahisar Şuhut Orman İşletme Şefliği ve Şuhut Orman İşletme Fidanlığı tarafından 15 bin adet fidan dağıtıldı.

Vatandaşlar fidan alabilmek için yarıştı, System.String[]

Afyonkarahisar Şuhut Orman İşletme Şefliği ve Şuhut Orman İşletme Fidanlığı tarafından 15 bin adet fidan dağıtıldı.


Şuhut ilçesi kapalı pazar alanında dağıtılan fidanları almak isteyen vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fidan dağıtımı konusunda Şuhut Orman İşletme Şefi Oktay Kaya tarafından bilgilendirme konuşması yapıldı. Fidan dağıtımından oldukça memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar Şuhut Orman İşletme Şefliği ve Fidanlığına teşekkürlerini iletti. Program sonunda Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt fidan dağıtım etkinliği ile ilgili günün anlam ve önemine binaen konuşmalarını gerçekleştirdi. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Şuhut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye başkanı, vatandaşın market borcunu kapattı
İki ev arkadaşını boğazından bıçaklayıp polise teslim oldu Cami tuvaletinde intihar girişiminde bulunan adam ağır yaralandı BEYOĞLU'NDA CAMİ TUVALETİNDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 23:02:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vatandaşlar fidan alabilmek için yarıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]