Vatandaşlar fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı - Son Dakika
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Vatandaşlar fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı

6 saat önce

İstanbul'da dünden beri etkili olan sağanak yağış ve fırtına sabah da devam etti.

Vatandaşlar fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı, System.String[]

İstanbul'da dünden beri etkili olan sağanak yağış ve fırtına sabah da devam etti. İşe giden vatandaşlar fırtına nedeniyle şemsiyelerini güçlükle tutabildi. Bazı vatandaşlar ise rüzgarın ters çevirdiği şemsiyesini açmak için uzun süre mücadele verdi.


İstanbul'da dün gündüz saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına ve yağış bugün de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah saatlerinde işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar zaman zaman yürümekte bile güçlük çekti. Şiddetli rüzgar nedeniyle şemsiyeler ters dönerken, bazı vatandaşlar şemsiyelerini aşmak için uzun süre mücadele verdi. Yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. - İSTANBUL

İstanbul, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:37 Kaynak: İHA
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