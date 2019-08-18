Son Dakika Haberleri: Vatandaşlar gece gündüz demeden Cumhuriyet Parkı'na gidiyor
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Vatandaşlar gece gündüz demeden Cumhuriyet Parkı'na gidiyor

25 dakika önce

Odunpazarı Belediyesi tarafından Gökmeydan Mahallesi'nde vatandaşların hizmetine sunulan Cumhuriyet Parkı, günün her saati dolup taşıyor.

Vatandaşlar gece gündüz demeden Cumhuriyet Parkı'na gidiyor, System.String[]
Odunpazarı Belediyesi tarafından Gökmeydan Mahallesi'nde vatandaşların hizmetine sunulan Cumhuriyet Parkı, günün her saati dolup taşıyor.

Metin Yurdanur tarafından yapılan Cumhuriyet Anıtı, müzikli, animasyonlu gösteri havuzu, oyun alanları, spor alanı, koşu yolu, oturma alanları, amfi ve çayhanelerin yer aldığı Cumhuriyet Parkı'na mahalle sakinleri gece ve gündüz yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle akşam saatlerinde Cumhuriyet Parkı'na gelen vatandaşlar animasyonlu ve müzikli gösteri havuzunun da tadını çıkarıyor. - ESKİŞEHİR
Odunpazarı Belediyesi, Cumhuriyet Parkı, Cumhuriyet Anıtı, Gökmeydan, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:16 Kaynak: İHA
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