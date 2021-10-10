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Vatandaşlar gece yarısı görünce korktular! Yaklaştıklarında su samuru olduğunu fark ettiler - Son Dakika

Vatandaşlar gece yarısı görünce korktular! Yaklaştıklarında su samuru olduğunu fark ettiler

10.10.2021 13:40

Yalova'da deniz kıyısındaki iki vatandaş, gece karanlığında kıyıya kadar gelen hayvanı görünce tedirgin oldu. Hayvanın yakınına doğru giden iki arkadaş, kıyıya gelen canlının midye yiyen su samuru olduğunu görünce derin bir oh çekti.

Yalova'da gece saatlerinde sahile inen vatandaşlar, ilginç bir durumla karşılaştı. Deniz kenarında oturan iki arkadaş suyun içerisinde kıyıya yaklaşan bir cisim gördü. Gecenin karanlığında parlayan ve hareket eden cismin yanına gittiklerinde deniz kenarındaki midye arayan bir su samuru olduğunu fark eden iki kafadar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

SUYUN DİBİNE DALARAK UZAKLAŞTI

Su samurunu görüntüleyebildiği için çok mutlu olan iki arkadaşın su samuruyla olan diyalogları dikkat çekti. Bir süre deniz kıyısında yiyecek arayan hayvan, daha sonra suyun dibine dalarak uzaklaştı.

Vatandaşlar gece yarısı görünce korktular! Yaklaştıklarında su samuru olduğunu fark ettiler

Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vatandaşlar gece yarısı görünce korktular! Yaklaştıklarında su samuru olduğunu fark ettiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vatandaşlar gece yarısı görünce korktular! Yaklaştıklarında su samuru olduğunu fark ettiler - Son Dakika
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