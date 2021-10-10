Vatandaşlar gece yarısı görünce korktular! Yaklaştıklarında su samuru olduğunu fark ettiler - Son Dakika

Yalova'da gece saatlerinde sahile inen vatandaşlar, ilginç bir durumla karşılaştı. Deniz kenarında oturan iki arkadaş suyun içerisinde kıyıya yaklaşan bir cisim gördü. Gecenin karanlığında parlayan ve hareket eden cismin yanına gittiklerinde deniz kenarındaki midye arayan bir su samuru olduğunu fark eden iki kafadar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

SUYUN DİBİNE DALARAK UZAKLAŞTI

Su samurunu görüntüleyebildiği için çok mutlu olan iki arkadaşın su samuruyla olan diyalogları dikkat çekti. Bir süre deniz kıyısında yiyecek arayan hayvan, daha sonra suyun dibine dalarak uzaklaştı.