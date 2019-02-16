Son Dakika Haberleri: Vatandaşlar Genel Güvenlik Konularında Bilgilendiriliyor

Vatandaşlar Genel Güvenlik Konularında Bilgilendiriliyor

6 dakika önce

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları genel güvenlik konularında bilgilendiriyor.

Vatandaşlar Genel Güvenlik Konularında Bilgilendiriliyor, System.String[]
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları genel güvenlik konularında bilgilendiriyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Karadeniz 5. Kitap Fuarı'nda stant açarak vatandaşları bilgilendiriyor. Ekipler, fuara gelen vatandaşlara broşürler vererek, aile içi şiddet, korsan ve taklit, dolandırıcılık, internet bağımlılığı, güvenli internet kullanımı gibi konularda bilgi aktarıyor. Vatandaşlar ise böyle bir bilgilendirmeden çok memnun olduğunu söyledi.

Standı Samsun Vali Osman Kaymak ve Ondokuz Mayıs Üniversite Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç de ziyaret etti. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:57 Kaynak: İHA

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