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Vatandaşlar gram ve yarım gram altına yöneldi - Son Dakika

Vatandaşlar gram ve yarım gram altına yöneldi

05.08.2021 00:57
Vatandaşlar gram ve yarım gram altına yöneldi, System.String[]

Düğün sezonun açılması ile birlikte kuyumcularda yoğunluklar başladı.

Düğün sezonun açılması ile birlikte kuyumcularda yoğunluklar başladı. Düğünde takı takmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarının yüksek bantlarda olması sebebiyle gram ve yarım gram altınlara yöneldi.

Pandemi döneminin başlamasıyla birlikte fiyatlarında sürekli dalgalanma görülen altın düğün sezonun açılmasıyla birlikte düşüşe geçti. Korona virüs ile mücadelede normalleşmenin başlaması ve aşı çalışmalarındaki ilerlemeyle birlikte bir süredir yasak olan düğünler yeniden başladı. Düğünlerde takı takmak isteyen vatandaşlar ise fiyatların yüksekliği nedeniyle çeyrek altından ziyade gram ve yarım gram altınlara yöneldi. Gramında 15, 20 TL bandında düşüşe geçen altın fiyatlarında çeyrek altın 810, gram altın 490, yarım gram altın ise 240 TL seviyelerinde işlem görüyor.

"Altındaki alım oranı ciddi bir şekilde arttı"

Son zamanlarda altın fiyatlarında yaşanan düşüşle birlikte vatandaşların altına talebinin arttığını ifade eden kuyumcu Sergen Kavarkurt, "Pandemi sürecinden beri altın fiyatları çok dalgalı bir şekilde ilerliyor bir iniyor, bir çıkıyor bir türlü kendi yerini bulamadı. Son zamanlarda düğün sezonunun da açılmasıyla beraber altına rağbet biraz daha arttı. Bununla beraber ciddi bir düşüş var. Gramında 15-20 TL civarında bir düşüş oldu. Düşüşten dolayı altın alım satım işleri biraz daha arttı. Böyle olması da bizi memnun ediyor tabi. Son 2-3 haftadır, bayramdan sonra özellikle altındaki alım oranı ciddi bir şekilde arttı" dedi.

Gram ve yarım gram tarzı ürünlerin satışı arttı"

Gram ve yarım gram tarzı ürünlerin satışının arttığını söyleyen Kavarkurt, "Eskiden altın daha düşük olduğu için insanlar çeyreğe daha ilgi gösteriyorlardı ama şimdi fiyat yüksek olduğu için gram, yarım gram ürünlere ilgi var. Şu dönemde altın fiyatlarının geleceğini kesmek çok zor bizi de bazen yanılttığı oluyor ama şunu söyleyeyim uzun vadede altının yükseleceğini düşünüyorum 550, 530, 540 o seviyelere ulaşacağını düşünüyoruz. Altın hiçbir zaman yatırımcısını zarara uğratmamıştır vatandaşların yatırım için düşünebilecekleri bir araç varsa o da altındır. Uzun vadede kazanç elde edebileceklerdir altın alan müşterilerimiz" diye konuştu. - KOCAELİ

Türk Lirası, Pandemi, Düğün, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vatandaşlar gram ve yarım gram altına yöneldi - Son Dakika Ekonomi


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