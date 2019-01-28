Vatandaşlar Güneşli Havanın Tadını Çıkardı

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Murat Boz'un "Kesin Finalde" Dediği Yarışmacısı O Ses Türkiye'ye Damga Vurdu

Ailesine Özel Çay Yaptı, Türkiye'deki 5 Üreticiden Biri Oldu