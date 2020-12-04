Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması öncesi balıkçılara akın etti - Son Dakika

Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması öncesi balıkçılara akın etti

04.12.2020 14:21
Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması öncesi balıkçılara akın etti, System.String[]

Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması öncesi balıkçılara akın etti Kısıtlamaya saatler kala balıklar tükenmeye başladı Tezgahlarda çinekop ve sarıkanat bolluğu Boğaza kıyısı olan Çanakkale'de önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık, şu sıralar bereketli günler yaşıyor.

Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması öncesi balıkçılara akın etti

Kısıtlamaya saatler kala balıklar tükenmeye başladı

Tezgahlarda çinekop ve sarıkanat bolluğu

ÇANAKKALE - Boğaza kıyısı olan Çanakkale'de önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık, şu sıralar bereketli günler yaşıyor. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılacak olan sokağa çıkma kısıtlamalarına saatler kala, vatandaşlar balıkçı tezgahlarına akın etti. Mevsim balığı olan çinekop kilosu 50 TL, sarıkanat ise 60 liradan alıcı buluyor.

Aralık ayında havaların soğumasıyla birlikte tezgahlarda bolluk yaşanıyor. Çanakkale'de yüksek oranda tüketilen balık da oldukça yoğun ilgi görüyor. Bugünden itibaren 21.00 ile Pazartesi günü 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar balıkçı tezgahlarına akın etti. Hafta sonunu evinde geçirmek isteyen halk, boğazın serin sularından çıkan balıkları tüketmeyi tercih etti.

"Kısıtlamayı sağlıklı gıdalarla geçirmeyi tercih ediyoruz"

Eşiyle birlikte Balıkhaneye gelerek kısıtlama öncesi alışveriş yaptıklarını belirten Aşkın Değirmenci, "Çanakkale'de yaşamak bir ayrıcalık. Bu ayrıcalığı arkama baktığınız zaman da anlıyorsunuz zaten. Tezgahlarda bugün de bir hayli zenginlik var. Gün için fiyatlar da fena değil. Havalar iyi gittiği için herhalde balık sezonu biraz bereketli oldu. Hafta sonu için alışverişimizi yaptık. Çanakkale pandemi kurallarında gerçekten şanslı ve saygılı diyebilirim. İki günümüzü sağlıklı gıdalarla, keyifli bir şekilde geçirmeyi planlıyoruz. Esnafa da hayırlı işler diliyorum, bugün yüzleri gülüyor. Hafta sonu kısıtlama olduğu için bugün biraz yoğunluk var. Gelirken de gördüm çok büyük bir trafik vardı" dedi.

"Mevsim balığı çinekop ile sarıkanat tercih ediliyor"

Balıkhanenin bugün yoğun olduğunu belirten Melih Kayıkçı ise, "Bugün oldukça yoğunluk var. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan dolayı insanlar yiyecek ve içeceklerini alıp, evlerine kapanmak için acele ediyor. Biz de elimizden geldiğince halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Fiyatlar lüferde çok düşmedi, bolluk yaşanmıyor ama. Çinekop her geçen gün düşmeye devam ediyor. 60-70 liralarla başladık, şu an 45-50 lira civarlarında çinekop satıyoruz. Lüfer 160-150 lira aralığından 140'a kadar düştü, daha da düşeceğini umuyoruz. Vatandaşlar şu anda mevsim balığı olan sarıkanat ve çinekopu tercih ediyor. Hamsimiz de güzel. Vatandaşlar bu 3 çeşit balığı tercih ediyor. Fiyatlarda düşüş olur diye tahmin ediyoruz. Çünkü restoranlar kapandı, insanlar eve kapandı. Sadece vatandaş yiyecek balığı. O yüzden düşer diye tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Çanakkale Balıkhalinde genel olarak balık fiyatlarının kilogram fiyatı şöyle: Lüfer 140, sarıkanat 60, çinekop 50, hamsi 30, tekir 35, kupa 20, çipura 50, mezgit 25, somon 65 lira.

Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması öncesi balıkçılara akın etti
Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması öncesi balıkçılara akın etti
Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması öncesi balıkçılara akın etti
Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması öncesi balıkçılara akın etti
Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması öncesi balıkçılara akın etti
Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması öncesi balıkçılara akın etti
Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması öncesi balıkçılara akın etti
Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması öncesi balıkçılara akın etti
Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması öncesi balıkçılara akın etti
Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması öncesi balıkçılara akın etti
Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması öncesi balıkçılara akın etti
Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması öncesi balıkçılara akın etti
Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması öncesi balıkçılara akın etti
Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması öncesi balıkçılara akın etti
Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması öncesi balıkçılara akın etti

Koronavirüs, Balıkçılık, Çanakkale, Balık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması öncesi balıkçılara akın etti - Son Dakika Ekonomi


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