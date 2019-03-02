Son Dakika Haberleri: Vatandaşlar Halk Pazarı Yerine Tanzimi Seçti

Vatandaşlar Halk Pazarı Yerine Tanzimi Seçti

43 dakika önce

Samsun'da vatandaşlar halk pazarındaki fiyatları pahalı bulunca alışverişlerini tanzim satış noktalarından yapmayı tercih etti.

Vatandaşlar Halk Pazarı Yerine Tanzimi Seçti, System.String[]
Samsun'da vatandaşlar halk pazarındaki fiyatları pahalı bulunca alışverişlerini tanzim satış noktalarından yapmayı tercih etti.

Türkiye'de büyük şehirlerde uygulanan tanzim satış yerleri, 27 Şubat'tan itibaren Samsun'da da hayata geçti. İlkadım'da 5, Atakum ve Canik birer tanzim satış yeri olmak üzere toplam 3 ilçede 7 tanzim satış yerinde vatandaşa ucuz sebze, meyve bakliyat satılıyor. Samsun merkezde cumartesi günü kurulan halk pazarlarından elleri boş dönen vatandaşlar, tanzim satış noktalarından alışveriş yapmayı tercih etti. Salatalık ve soğanın da satılmaya başlandığı tanzim satış noktalarında uzun kuyruklar oluştu.

"Pazara gittik elimiz boş döndük"

Fiyatlarından dolayı pazardan alışveriş yapamadıklarını dile getiren vatandaşlar, "Tanzim fiyatları pazar fiyatlarına göre çok uygun. Tanzimden alışveriş yapabilmek için ta köyden geldik. Sabah halk pazarına gittik ama fiyatlar çok pahalıydı. Elimiz boş döndük. Eşimle beraber tanzimden alışveriş yaptık. Tanzim fiyatları pazar fiyatlarına göre yarı yarıya daha uygun. Manavlar ve pazarlar da fiyatları bu seviyeye çeksin" dedi.

Tanzim satış noktalarında elma 3, kuru soğan 2, patates 2, patlıcan 4,5, biber 6, domates 3, salatalık 4, 2 kg nohut 11, 2 kg yeşil mercimek 9 ve 5 kilogramlık Osmancık pirinci ise 30 liradan satılıyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:41 Kaynak: İHA

Türkiye, İlkadım, Samsun, Güncel
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