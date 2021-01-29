Vatandaşlar hamsi yerine Karadeniz Somonu'na yöneldi - Son Dakika

Vatandaşlar hamsi yerine Karadeniz Somonu'na yöneldi

29.01.2021 09:36

Vatandaşlar hamsi yerine Karadeniz Somonu'na yöneldi Hamsi'de avlanma yasağının 7 Şubat'a kadar uzamasıyla balık tüketen vatandaşlar alternatif olarak Karadeniz Somonu tüketmeye başladı.

Vatandaşlar hamsi yerine Karadeniz Somonu'na yöneldi

İSTANBUL - Hamsi'de avlanma yasağının 7 Şubat'a kadar uzamasıyla balık tüketen vatandaşlar alternatif olarak Karadeniz Somonu tüketmeye başladı. Karadeniz Somonu'nun fiyatı 30 TL'ye düştü.

Hamsi'de avlanma yasağı alınan karar gereğinde 7 Şubat'a kadar uzatıldı. Hamsi avlanma yasağıyla ilgili konuşan Balıkçı Kenan Balcı, "Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gelecek nesil hamsiyle buluşsun diye küçük hamsi tutulmasını yasakladı. Balıkçı camiası olarak çok mutluyuz çok huzurluyuz. Hamsi satmayalım ama gelecekte çocuklarımız torunlarımız hamsisiz kalmasın. Hamsi yerine Karadeniz Somonu var. 30 TL'ye düştü fiyatı" dedi.

Vatandaşlar hamsi yerine Karadeniz Somonu'na yöneldi
Vatandaşlar hamsi yerine Karadeniz Somonu'na yöneldi
Vatandaşlar hamsi yerine Karadeniz Somonu'na yöneldi
Vatandaşlar hamsi yerine Karadeniz Somonu'na yöneldi

Türk Lirası, Karadeniz, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Vatandaşlar hamsi yerine Karadeniz Somonu'na yöneldi - Son Dakika


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