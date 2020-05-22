Vatandaşlar hararet yapan otomobile 5 yangın tüpü boşalttı...O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

Vatandaşlar hararet yapan otomobile 5 yangın tüpü boşalttı...O anlar kameraya yansıdı

ANTALYA - Antalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle hararet yapan ve motor bölümünden duman çıkan otomobile vatandaşlar adeta yangın tüpü sıkmak için yarıştı. Araçtan duman çıkmasıyla birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan bayan ve çocuk hızla aracı terk ederken yangın tüpünü kapan esnaflar yardıma koştu. Aynı anda çok sayıda yangın tüpünün otomobilin motor bölümüne boşaltılmasıyla otomobil bir süre görünmezken, ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Demokrasi Bulvarında seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, Çetin Emeç Caddesi kavşağındaki trafik lambalarında beklediği sırada otomobilin motor bölümünden duman çıkmaya başladı.

Dumanın çıkmasıyla birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan kadın ve çocuk otomobilden hızla uzaklaşırken, sürücünün de inmesinin ardından ilginç bir söndürme olayı yaşandı.

Otomobilin yandığını zanneden çevredeki esnaflar, işyerlerindeki yangın tüpleriyle yardıma koştu. Bir anda çok sayıda vatandaş ellerindeki yangın tüplerini otomobilin motor bölümüne sıkınca otomobil ve tüp sıkanlar görülemez oldu.

Boşaltılan tüpler nedeniyle yol tamamen beyaza boyanırken, hararet yaptığı için motor bölümünden duman çıktığı tahmin edilen otomobil vatandaşların yardımıyla yol kenarına çekildi.