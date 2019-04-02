Vatandaşlar Heyelan Nedeni ile Kapanan Yollardan Şikayetçi
1 saat önce
Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yazılı ve Yenidoğan grup köy yollarında bir hafta 10'dan fazla heyelan meydana geldi.
Batman
'ın Kozluk
ilçesine bağlı Yazılı ve Yenidoğan
grup köy yollarında bir hafta 10'dan fazla heyelan meydana geldi. Heyelan nedeni ile yolların kapandığını belirten vatandaşlar, yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istedi.
Yağışlı hava nedeniyle son bir haftada defalarca kez Yazılı Köyü ve Yenidoğan grup köy yolunda heyelan meydana geldiğini belirten vatandaşlar, yolu kullandıklarında tedirgin olduklarını ve buna bir çözüm bulunmasını istedi. Kapanan yolların açılması için durumu hemen Batman İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdiklerini ifade eden vatandaşlar, "Yenidoğan grup köy yolunu kullanırken ölümle burun buruna geliyoruz. Yolu kullanırken büyük bir tedirginlik yaşıyoruz. Son günlerde yağan aşırı yağışlar nedeniyle devasa kayalar yola düşerek heyelan meydana geliyor. Yetkililerin bu duruma bir çözüm bulmasını istiyoruz" dedi. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:02 Kaynak: İHA
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