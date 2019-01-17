Vatandaşlar Hırsızları Resimlerini Çekip Polise Yakalattı
46 dakika önce
Samsun'da gece yarısı bir inşaattan hırsızlık yapan 2 kişinin cep telefonu ile fotoğraflarını çeken vatandaşlar, hırsızları polise yakalattı.
Samsun
'da gece yarısı bir inşaattan hırsızlık yapan 2 kişinin cep telefonu ile fotoğraflarını çeken vatandaşlar, hırsızları polise yakalattı.
Olay, Samsun'un Atakum
ilçesi Mevlana
Mahallesi'nde 2 gün önce gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, girdikleri inşaattan 11 adet mutfak bataryası ve 21 adet banyo bataryası çaldıkları iddia edilen K.A. (36) ve K.İ. (37) kaçarken vatandaşlar tarafından fark edilerek cep telefonu ile fotoğrafları çekilip polise ihbar edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, vatandaşların çektiği fotoğraftan yola çıkarak K.A. ve K.İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 zanlı bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:26 Kaynak: İHA
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