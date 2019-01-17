Son Dakika Haberleri: Vatandaşlar Hırsızları Resimlerini Çekip Polise Yakalattı

Vatandaşlar Hırsızları Resimlerini Çekip Polise Yakalattı

46 dakika önce

Samsun'da gece yarısı bir inşaattan hırsızlık yapan 2 kişinin cep telefonu ile fotoğraflarını çeken vatandaşlar, hırsızları polise yakalattı.

Vatandaşlar Hırsızları Resimlerini Çekip Polise Yakalattı, System.String[]
Samsun'da gece yarısı bir inşaattan hırsızlık yapan 2 kişinin cep telefonu ile fotoğraflarını çeken vatandaşlar, hırsızları polise yakalattı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde 2 gün önce gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, girdikleri inşaattan 11 adet mutfak bataryası ve 21 adet banyo bataryası çaldıkları iddia edilen K.A. (36) ve K.İ. (37) kaçarken vatandaşlar tarafından fark edilerek cep telefonu ile fotoğrafları çekilip polise ihbar edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, vatandaşların çektiği fotoğraftan yola çıkarak K.A. ve K.İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 zanlı bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:26 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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