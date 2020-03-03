Vatandaşlar İdlib şehitlerini anmak için yürüdü - Son Dakika
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Vatandaşlar İdlib şehitlerini anmak için yürüdü

6 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde vatandaşlar İdlib şehitlerini anmak için yürüdü.

Vatandaşlar İdlib şehitlerini anmak için yürüdü, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde vatandaşlar İdlib şehitlerini anmak için yürüdü. Yürüyüşe katılan gaziler de resmi üniformalarıyla ön saflarda yer aldı.


Atatürk Anıtı önünde İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında başlayan yürüyüş Antalya Caddesi, Orman Kavşağı ve Köprübaşı Caddesi yönünden devam ederek göl kıyısındaki tarihi Taşköprü önünde tamamlandı. Gençler büyük bayraklar açarken, vatandaşlar ellerinde bayraklarla ve taşıdıkları dövizlerle "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları atarak yürüdü. Zaman zaman tekbir ve salavatlar getirip dualar ederek yürüyen kalabalık arasında engelli bir kadının da ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldığı görüldü. En ön saflardaki kadın sloganlar atıp askerlere destek verirken, Mehmetçikler için dua etti, elindeki bayrağı öptü. Bu arada, yürüyüşe katılan kalabalık İdlib'deki şehit düşen Mehmetçiklerin rütbe ve isimlerini okuyarak devam etti.


Kalabalığın gerisinde yer alan bazı araçlar ise oluşturdukları konvoyla Suriye'deki Mehmetçiklere destek verdi. Yürüyüş tarihi Taşköprü önünde şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. - KONYA

Beyşehir, Konya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:51 Kaynak: İHA
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