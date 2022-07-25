Vatandaşlar ihbar etti, jandarma ekipleri yakaladı - Son Dakika
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Vatandaşlar ihbar etti, jandarma ekipleri yakaladı

25.07.2022 09:41
Vatandaşlar ihbar etti, jandarma ekipleri yakaladı

Düzce'de ormandan kestiği kaçak odunları minibüsle taşıyan şüpheli, vatandaşların ihbarıyla yakalandı.

Düzce'de ormandan kestiği kaçak odunları minibüsle taşıyan şüpheli, vatandaşların ihbarıyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Boğaziçi beldesi Yazlık Mahallesi'ndeki ormanlık alandan kızılağaç ve kayın ağaçları kesildiğini gören vatandaşlar, jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, odunların yüklendiği minibüsü takip etti. Durdurulan minibüste U.T. gözaltına alındı. Şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılırken, minibüs ve orman emvali ise Konuralp Orman İşletme Şefliği'ne teslim edildi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vatandaşlar ihbar etti, jandarma ekipleri yakaladı - Son Dakika

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