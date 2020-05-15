Vatandaşlar, inci kefalinin göçünü izlemek için sabırsızlanıyor - Son Dakika

Van'da ürümek için Van Gölü'nden akarsulara akın eden inci kefalinin bu yolculuğunu izlemek için vatandaşlar, göç zamanını bekliyor.

15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasını önlemek amacıyla denetimler devam ederken vatandaşlar da göç zamanındaki görsel şöleni izlemek için sabırsızlanıyor.

Balıkların gölden akarsulara yolculuğunu izlemek için her yıl binlerce insanın geldiği Erciş ilçesindeki balık bendinde hazırlıklar sürüyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle gerekli tedbirlerin alındığı alana balıkların göçünün başlayıp başlamadığını merak ederek gelen vatandaşlardan Cihat Öndül, "Şu an çayda martılar balık avı için bekliyor. Daha balık göçünü izleyemedik ama heyecanla bizlerde bekliyoruz. Martıların bekleyişi de buraya farklı bir görsel güzellik katmış" dedi.