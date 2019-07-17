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Vatandaşlar inşaattan gelen ağlama sesine koştu...

1 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde inşaat halindeki bir binada ağlama sesleri duyan çevre sakinleri binanın giriş katında yeni doğmuş bir bebek buldu.

Vatandaşlar inşaattan gelen ağlama sesine koştu..., System.String[]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde inşaat halindeki bir binada ağlama sesleri duyan çevre sakinleri binanın giriş katında yeni doğmuş bir bebek buldu. Olay, dün akşam saatlerinde Hendek ilçesi Rasimpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rasimpaşa Mahallesinde inşaat halindeki bir binanın giriş katında çevre sakinleri battaniye'ye sarılı bir bebek buldu. İnşaat halindeki binanın giriş katına bırakıldığı iddia edilen bebeği bulan çevre sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince bebeğin göbek bağının yeni kesildiği tespit edildi. Sağlık ekiplerince bebeğe yapılan ilk müdahalelerin ardından Sakarya Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Öte yandan bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olay ile ilgili inceleme başlattı.
(Orkun Kaya/İHA)
Sakarya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:10 Kaynak: İHA
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