Vatandaşlar internet ve telefon dolandırıcılığına karşı uyarıldı - Son Dakika
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Vatandaşlar internet ve telefon dolandırıcılığına karşı uyarıldı

23.06.2022 13:52
Vatandaşlar internet ve telefon dolandırıcılığına karşı uyarıldı

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Amirliğince vatandaşlar internet ve telefon dolandırıcılığına karşı bilgilendirildi.

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Amirliğince vatandaşlar internet ve telefon dolandırıcılığına karşı bilgilendirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, şehir merkezinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda, telefon ve internet yoluyla dolandırıcılığa karşı alınabilecek önlemler ve yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yaptı.

Ekipler vatandaşlara "Telefonda kendisini polis, savcı, asker olarak tanıtıp, 'adınız veya banka hesabınız terör örgütüne karıştı' diyerek para veya altın isteyenlere inanılmamasın. Dosya masrafı ve kredi aidatı iadesi için kart ve kimlik numarası isteyenlere itibar etmeyin. Çeşitli kurumlara borcunuz olduğu ile alakalı mesajlar ve vali, özel kalem gibi makamların adını vererek ihtiyaç sahiplerine yardım toplanan kampanyalarına da itibar etmeyin" şeklinde uyarılarda bulundular. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Cep Telefonu, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vatandaşlar internet ve telefon dolandırıcılığına karşı uyarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vatandaşlar internet ve telefon dolandırıcılığına karşı uyarıldı - Son Dakika
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