Vatandaşlar sinema izler gibi saatlerce intihar girişimini izledi - Son Dakika
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Vatandaşlar sinema izler gibi saatlerce intihar girişimini izledi

05.05.2022 16:55

Vatandaşlar sinema izler gibi saatlerce intihar girişimini izledi Sinema izler gibi intihar girişimini izlediler Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir vatandaşın intihar girişiminde bulunmasını yüzlerce vatandaş adeta sinema izler gibi izlemesi dikkatleri çekti.

Vatandaşlar sinema izler gibi saatlerce intihar girişimini izledi

Sinema izler gibi intihar girişimini izlediler

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir vatandaşın intihar girişiminde bulunmasını yüzlerce vatandaş adeta sinema izler gibi izlemesi dikkatleri çekti.

Menderes Bulvarı üzerinde bir binanın çatı katına çıkan Y.C. isimli bir vatandaş intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis Menderes Bulvarı'nı trafiğe kapattı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler olası bir düşme olayına karşı hava yastığı kurdu. Polis ikna ekipleri ise çatıya çıkarak intihar girişimini sonlandırmak için müzakere çalışması yaptı.

Bu sırada ise trafiğe kapanan yolda yüzlerce kişi adeta sinema izler gibi intihar girişimini yaklaşık bir saati aşkın süre izlemesi dikkatleri çekti. Bazı vatandaşlar ise çatı katında yaşanan can pazarını ve müzakere çalışmalarını sosyal medyaları üzerinden canlı olarak paylaşması "insanlık ölüyür mu?" dedirtti.

Vatandaşlar sinema izler gibi saatlerce intihar girişimini izledi
Vatandaşlar sinema izler gibi saatlerce intihar girişimini izledi
Vatandaşlar sinema izler gibi saatlerce intihar girişimini izledi
Vatandaşlar sinema izler gibi saatlerce intihar girişimini izledi
Vatandaşlar sinema izler gibi saatlerce intihar girişimini izledi
Vatandaşlar sinema izler gibi saatlerce intihar girişimini izledi
Vatandaşlar sinema izler gibi saatlerce intihar girişimini izledi
Vatandaşlar sinema izler gibi saatlerce intihar girişimini izledi
Vatandaşlar sinema izler gibi saatlerce intihar girişimini izledi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vatandaşlar sinema izler gibi saatlerce intihar girişimini izledi - Son Dakika


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