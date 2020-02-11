Vatandaşlar işlemlerini tek çatı altında yapabilecek - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Vatandaşlar işlemlerini tek çatı altında yapabilecek - Son Dakika

Vatandaşlar işlemlerini tek çatı altında yapabilecek

6 saat önce

Eyyübiye Belediyesi'nin yeni hizmet binası giden vatandaşlar bütün işlemlerini tek çatı altında gerçekleştiriyor.

Vatandaşlar işlemlerini tek çatı altında yapabilecek, System.String[]

Eyyübiye Belediyesi'nin yeni hizmet binası giden vatandaşlar bütün işlemlerini tek çatı altında gerçekleştiriyor.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla dağınık halde olan ve belediyeye kira problemleri nedeniyle yük olan birimler tek çatı altında yeni hizmet binasında toplandı. Faaliyet giren yeni hizmet binasına gelen ve tüm işlemleri tek çatı altında yapan vatandaşlar memnuniyeti dile getirdi. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yan tarafında hizmete giren Eyyübiye Belediyesi Geçici Hizmet Binası ile vatandaşlar artık tüm birimlere, tek çatı altında ulaşabiliyor.


Hizmet binasının faaliyete geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Mehmet Kuş, Şanlıurfa, Eyyübiye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:28 Kaynak: İHA
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