Vatandaşlar istek ve şikayetlerini dile getiriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vatandaşlar istek ve şikayetlerini dile getiriyor - Son Dakika

Vatandaşlar istek ve şikayetlerini dile getiriyor

7 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel tarafından düzenlenen halk günü toplantıları ile istek, şikayet ve önerilerini dile getiren vatandaşların sıkıntıları çözüme kavuşturuluyor.

Vatandaşlar istek ve şikayetlerini dile getiriyor, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel tarafından düzenlenen halk günü toplantıları ile istek, şikayet ve önerilerini dile getiren vatandaşların sıkıntıları çözüme kavuşturuluyor.


Vatandaşlarla özel olarak tek tek görüşen Vali Gürel, kendisine iletilen şikayet, sorun, iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen vatandaşların sorunlarını dinleyerek kanun, yönetmelik ve yasal yükümlülükler içerisinde belirtilen sorunların araştırılarak çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi.


Karabük Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya; Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İŞKUR Müdürü Coşkun Güven, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz ve Valilik Açık Kapı Birim Sorumlusu katıldı.


"Halk günü" toplantısına katılmak isteyen vatandaşların Çarşamba günleri saat 09.00'da Valilik Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerektiği belirtildi. - KARABÜK

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz
Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı Liseli kız, herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı

Son Dakika Haberleri
21:34 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Açıklaması - Son Dakika
21:32 TBMM Genel Kurulu'nda, 'Vikipedi' tartışması - Son Dakika
21:30 Alman vatandaşı 3 yabancı terörist ülkesine sınır dışı edildi - Son Dakika
21:30 Pakistan'da ölü sayısı 101'e ulaştı - Son Dakika
21:30 İntihar eden arkeolog mobbinge uğradı iddiası - Son Dakika
21:13 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz - Son Dakika
18:44 Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 21:37:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vatandaşlar istek ve şikayetlerini dile getiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]