Son Dakika Haberleri: Vatandaşlar isterse kişisel verilerini sildirebilecek
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Vatandaşlar isterse kişisel verilerini sildirebilecek

1 saat önce

Kişisel Verileri Koruma Kurumundan, vatandaşların, veri sorumlusuna başvurarak kendileriyle ilgili kişisel verilerin silinmesini isteme hakkı bulunduğu bildirildi.

Vatandaşlar isterse kişisel verilerini sildirebilecek, System.String[]

Kişisel Verileri Koruma Kurumundan, vatandaşların, veri sorumlusuna başvurarak kendileriyle ilgili kişisel verilerin silinmesini isteme hakkı bulunduğu bildirildi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:51 
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