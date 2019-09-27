Vatandaşlar isterse kişisel verilerini sildirebilecek
1 saat önce
Kişisel Verileri Koruma Kurumundan, vatandaşların, veri sorumlusuna başvurarak kendileriyle ilgili kişisel verilerin silinmesini isteme hakkı bulunduğu bildirildi.
Kişisel Verileri Koruma Kurumundan, vatandaşların, veri sorumlusuna başvurarak kendileriyle ilgili kişisel verilerin silinmesini isteme hakkı bulunduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:51
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