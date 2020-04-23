Vatandaşlar, İstiklal Marşı'nı balkonlarından okudu - VAN/BİTLİS/ - Son Dakika

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta vatandaşlar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un daveti üzerine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu.

Bitlis'te, saatler 21.00'i gösterdiğinde evlerinin balkonuna çıkan vatandaşlar, İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan seslendirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla evlerinin camını ve balkonlarını bayrak ve balonlarla süsleyen vatandaşlar, İstiklal Marşı'nı okuyan çocuklarına alkışla destek verdi.

Bazı vatandaşlar evlerinin ışıklarını açıp kapatarak, bazıları da ıslık ve araçlarından korna çalarak etkinliğe katıldı.