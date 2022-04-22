Hırsızlık şüphelileri polislere "işlem yapmayın abi" diye yalvardı - Son Dakika
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Hırsızlık şüphelileri polislere "işlem yapmayın abi" diye yalvardı

22.04.2022 13:50

Hırsızlık şüphelileri polislere "işlem yapmayın abi" diye yalvardı Adana'nın Kozan ilçesinde karayolunda yol kenarındaki kullanılmayan bir binanın kablolarını keserken vatandaşın dikkati üzerine yakayı ele veren hırsızlık şüphelileri, polislere "işlem yapmayın abi" diye yalvardı.

Hırsızlık şüphelileri polislere "işlem yapmayın abi" diye yalvardı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde karayolunda yol kenarındaki kullanılmayan bir binanın kablolarını keserken vatandaşın dikkati üzerine yakayı ele veren hırsızlık şüphelileri, polislere "işlem yapmayın abi" diye yalvardı.

Alınan bilgiye göre, Varsaklar Mahallesi, Adana Caddesi üzerinde bulunan boş bir yapının elektrik kablolarını keser kişileri fark edin vatandaşlar polisi aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli 4 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar "işlem yapmayın abi" diyerek polislerin kendilerini bırakmasını istedi.

Olay yerinde kesilmiş kablolar ile araçlarında çok sayıda demir materyal ve kablo kesmede kullanılan aletler ele geçirildi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinden Kozan'a gelen Burak İ, Temel D, Hasan Y. ve Nuri Y. isimli 4 kişiyi emniyete götürdü.

Hırsızlık şüphelileri polislere işlem yapmayın abi diye yalvardı
Hırsızlık şüphelileri polislere işlem yapmayın abi diye yalvardı
Hırsızlık şüphelileri polislere işlem yapmayın abi diye yalvardı
Hırsızlık şüphelileri polislere işlem yapmayın abi diye yalvardı
Hırsızlık şüphelileri polislere işlem yapmayın abi diye yalvardı
Hırsızlık şüphelileri polislere işlem yapmayın abi diye yalvardı
Hırsızlık şüphelileri polislere işlem yapmayın abi diye yalvardı
Hırsızlık şüphelileri polislere işlem yapmayın abi diye yalvardı
Hırsızlık şüphelileri polislere işlem yapmayın abi diye yalvardı
Hırsızlık şüphelileri polislere işlem yapmayın abi diye yalvardı
Hırsızlık şüphelileri polislere işlem yapmayın abi diye yalvardı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şüphelileri polislere 'işlem yapmayın abi' diye yalvardı - Son Dakika


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