Vatandaşlar kaldırılan duraklarını istiyor - Son Dakika

Vatandaşlar kaldırılan duraklarını istiyor

04.11.2020 09:39

Vatandaşlar kaldırılan duraklarını istiyor Adana'da vatandaşlar Güzelyalı Mahallesinde pazar yolundaki duraklarının kaldırılmasından dolayı mağdur oldukları için geri yapılmasını istedi Engeli ve hamile vatandaşlar durak kaldırıldığı için çok fazla yürümek zorunda kaldıklarını söyledi...

Vatandaşlar kaldırılan duraklarını istiyor

Adana'da vatandaşlar Güzelyalı Mahallesinde pazar yolundaki duraklarının kaldırılmasından dolayı mağdur oldukları için geri yapılmasını istedi

Engeli ve hamile vatandaşlar durak kaldırıldığı için çok fazla yürümek zorunda kaldıklarını söyledi

Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör ise durağın 2 yıl önce kaldırıldığını çok kez başvurmalarına rağmen durak olmadığının söylendiğini kimi zamanda iki durak arası mesafeden dolayı kaldırıldığının söylendiğini ancak vatandaşların mağdur olduğunu dile getirdi

ADANA - Adana'da vatandaşlar Güzelyalı Mahallesinde kaldırılan duraklarının geri istiyor.

Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesinde Turgut Özal Bulvarında vatandaşların en çok kullanıldığı toplumu taşıma durağı 2018 yılında kaldırıldı. Pazar yolunda olduğu için vatandaşlar, en çok kullandıkları durak için yetkililere defalarca başvuruda bulundu. Ancak bir sonuç alamayan durakta toplanan kimi hamile, kimi engelli vatandaşlar duraklarının yeniden yapılmasını istedi.

Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, mahallede bulunan yaşlı, engelli ve görme engelliler için önem arz eden otobüs durağının kaldırıldığını belirterek, "Bizim 45 bin nüfuslu Güzelyalı Mahallemizin tek bir pazarı var ve bu durakta pazar yolunda bulunuyor. 2018 yılında bu durak kaldırıldı. O zamandan bu zamana kadar vatandaşlarımız bu konuyla alakalı sürekli mağdur olduklarını ilettiler. İnsanlar bundan dolayı bir araya gelerek durağımızın tekrar açılmasını talep ediyorlar. Bizler bu konuyla alakalı daha önce hem sözlü hem de dilekçe olarak bildirimlerimizi yaptık ama durağımız tekrardan açılmadı. En son başvurumuzda, ellerinde durak olmadığını söylediler daha sonra iki durak arasında mesafe olmasıyla ilgili bir şey söylediler ama bizim olmayan durağımızın karşısında bir durak bulunuyor. Bize net bir dönüş yapmadıkları gibi durağımızı da yerine getirmiyorlar. Durak yapılması durumunda, engelli vatandaşlarımızın engelli rampası yapılmasını da talep ediyorlar. Bizlerde bu şekilde vatandaşlarımızın sözcüsü olarak sorunlarımızı iletiyoruz" dedi

Vatandaş Turan Bilgin ise "Burada durak varken çok rahatlıkla binip gidiyorduk. Fakat kaldırıldıktan sonra çok daha ileride ki durakta inip binmek durumunda kalıyoruz. Durağı tekrar aynı yerine alırlarsa çok memnun oluruz. Ben 76 yaşındayım kendimi bildim bileli durak vardı" diye konuştu.

Engelli Yaşar Doğan ise, "Ortopedik engelli için 250 metre yürümek nerede 750 metre nerede. Evim 250 metre ilerideydi ama böyle olunca 750 metre yürüyorum. Elimde bir poşet olsa götüremiyorum, durağımızın tekrar açılmasını istiyorum" dedi.

Hamile Rahime Şenyüzlü ise, "Arka sokakta oturuyorum normalde 500 metre yürüyorum birde buradan durağa yürüyorum. Eşim çalıştığı için hastaneye götürecek kimse olmuyor, bacağımda kırıkta var otobüse binmekte zorlanıyorum. Durağımızın en kısa zamanda gelmesini istiyorum.

Vatandaşlar kaldırılan duraklarını istiyor
Vatandaşlar kaldırılan duraklarını istiyor
Vatandaşlar kaldırılan duraklarını istiyor
Vatandaşlar kaldırılan duraklarını istiyor

Güzelyalı Mahallesi, Güzelyalı, Engelli, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vatandaşlar kaldırılan duraklarını istiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! ABD Başkan adayı Joe Biden: Seçimi kazanma yolunda olduğumuza inanıyoruz Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı Kırmızı Trump, mavi Biden! Dünyaca ünlü isimler oylarının renklerini belli etti Enkazdan çıkarılan depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün işlevini uzman isim anlattı Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş AK Partili Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti         
09:42
Son Dakika! ABD Başkanı Trump: Büyük zafer kazandık, oyları çalmaya çalışıyorlar ama buna izin vermeyiz Son Dakika! ABD Başkanı Trump: Büyük zafer kazandık, oyları çalmaya çalışıyorlar ama buna izin vermeyiz         
08:47
Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı         
08:20
Bayern Münih, deplasmanda Salzburg'u 6-2 mağlup etti Bayern Münih, deplasmanda Salzburg'u 6-2 mağlup etti         
00:58
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde kurtarılan Ayda'nın babası ile görüştü: Hüngür hüngür ağladım Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde kurtarılan Ayda'nın babası ile görüştü: Hüngür hüngür ağladım         
21:26
Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'dan Dağlık Karabağ açıklaması: Çatışmalar büyürse Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan NATO'ya girebilir Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'dan Dağlık Karabağ açıklaması: Çatışmalar büyürse Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan NATO'ya girebilir         
21:05
Koronavirüse yakalanan oyuncu Irmak Ünal hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan oyuncu Irmak Ünal hastaneye kaldırıldı         
21:01
Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı         
20:34
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak         
19:47
Depremde, kuşu Şanslı'yı almak için kaybettiği 10 saniye Özge'nin hayatını kurtardı Depremde, kuşu Şanslı'yı almak için kaybettiği 10 saniye Özge'nin hayatını kurtardı         
18:01
Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var         
17:01
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı         
16:06
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları         
14:16
Eski eşini boğazını keserek öldürdü, abisine Eski eşini boğazını keserek öldürdü, abisine "Sizin yapamadığınızı ben yaptım" dedi         
12:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 10:00:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vatandaşlar kaldırılan duraklarını istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei