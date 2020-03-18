Vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı - Son Dakika

Vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı

DÜZCE - Düzce'de yağan kar vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Düzce şehir merkezi ve yüksek kesimlere yağan kar yağışı yaklaşık 2 saat sürerken hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmaktan kurtulamadı. Bazı vatandaşlar ise Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları çerçevesinde yanlarında taşıdıkları şemsiyelerle yağan kardan korunmaya çalıştı.

Meteorolojinin yaptığı uyarıda, " Batı Karadeniz'in iç kesimleri ( Bolu, Kastamonu, Karabük ile Zonguldak, Bartın, Sinop ve Düzce illerinin yüksek kesimlerinde) yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışı (5-20 cm) bekleniyor. Kuvvetli kar yağışı ile birlikte buzlanma ve don olayı da beklendiğinden başta sürücülerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz ediyor" ifadelerine yer verildi.